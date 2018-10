Signale sechs Stunden gestört: Chaos in Hong Kongs U-Bahn

Es waren die schlimmsten Verspätungen in der Geschichte des öffentlichen Verkehrsnetzes in Hongkong. Eine Signalstörung machte Tausenden Fahrgästen am Dienstagvormittag das Leben zur Geduldsprobe.

Woran es lag, darüber kann vorerst nur spekuliert werden. Womöglich war der Test eines neuen Systems in der Nacht auf einer der Linien ein Teil des Problems. Es habe jedenfalls einen unkontrollierten Austausch von großen Mengen an Daten zwischen Computers gegeben - so viel hat die halbstaatliche Betreibergesellschaft MTR bereits herausgefunden. "Es waren die Computer. Niemand gab ihnen eine Anweisung", sagte Tony Lee Kar-yun, Chef-Techniker von MTR laut "South China Morning Post" im Radio. So eine Daten-Synchronisation habe man noch nie gesehen, sagte Lee. Um 4.30 Uhr habe man nach dem Test zum normalen System umgeschaltet, eine Stunde später entdeckte man die ersten Probleme, konnte den Fehler jedoch nicht beheben.

Langes Warten auf U-Bahn und Taxi

Vier große U-Bahn-Linien waren Dienstagfrüh von der Störung betroffen. Statt in einem Intervall von drei bis vier Minuten konnten die Züge wegen der Signalpanne nur alle acht Minuten, in der Rush-hour gegen acht Uhr sogar nur alle zwölf bis 15 Minuten, geführt werden. Die Folge war geduldiges Warten auf den Bahnsteigen. Die Hong-Konger standen in langen, geordneten Reihen teils mehr als eine Stunde an, um einen Platz in einem der Waggons zu bekommen. Bahn und Verwaltung riefen Schulen und Büros dazu auf, Zuspätkommende zu entschuldigen. Wer auf Bus, Taxi oder Uber ausweichen wollte, musste wegen der großen Nachfrage ebenfalls Geduld haben.

Das öffentliche Verkehrssystem von Hong Kong, eröffnet im Jahr 1979, gilt als vorbildlich. Denn es ist profitabel und dennoch preiswert für seine Nutzer. MTR hat mit der Verwaltung von Hong Kong einen Vertrag, der Strafzahlungen vorsieht, sollte es zu Verspätungen kommen. Tanya Chan, Politikerin der liberalen Civic Party, fordert auf, die Regelung zu verschärfen und Signaltests in der Nacht auszusetzen, solange die Ursache für das Chaos ungeklärt ist. Letztes Jahr habe MTR nur zwei Millionen Hong-Kong-Dollar (ca. 220.000 €) Strafe für Verspätungen auf einer der Linien bezahlt, da nur die stärkste Verspätung von 83 Minuten in die Berechnung eingeflossen sei. Insgesamt habe MTR seit Einführung des Strafzahlungs-Systems überhaupt nicht einmal 100 Millionen Hong Kong-Dollar (etwa 11 Millionen €) gezahlt. Die Aktien des Unternehmens gaben am Dienstag nach der Panne geringfügig um 0,3% nach.

