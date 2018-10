Mexiko verstärkt wegen Migranten aus Honduras Grenzschutz

Die mexikanische Regierung hat vor der Ankunft einer Migranten-Gruppe aus Honduras das Polizeiaufgebot an der südlichen Grenze verstärkt. Es würden 250 Bundespolizisten zusätzlich an der Grenze zu Guatemala eingesetzt, teilten die zuständigen Behörden am Mittwoch mit.

Einige Hundert Migranten hatten bereits am Mittag die guatemaltekische Stadt Tecun Uman an der mexikanischen Grenze erreicht, wie die Flüchtlingsunterkunft Casa del Migrante en la Diocesis de San Marcos auf Twitter mitteilte.

Insgesamt werden rund 1500 Menschen aus Honduras, darunter auch Kinder, Frauen und Alte, erwartet. Die Gruppe war am vergangenen Samstag in San Pedro Sula im Nordwesten des mittelamerikanischen Landes aufgebrochen. Ihr Ziel ist die USA. Am Dienstag überquerten sie die Grenze nach Guatemala.

In der Vergangenheit gab es immer wieder ähnliche Karawanen, die es bis an die Grenze der Vereinigten Staaten schafften. Die mexikanischen Behörden haben aber angekündigt, Menschen ohne korrekte Einwanderungspapiere, die Durchreise zu verweigern.

(APA)