"Besoffene", vom Baum fallende Taube ist Vogel des Jahres

"Sie kamen im absoluten Vollrausch in die Klinik. (...) Die Leute haben sie haufenweise zu uns gebracht," sagte der Tierarzt Robert Webb gegenüber der "New Zealand Herald". In seine Tierklinik werden die "Kururus", eine Art von Waldtauben, zum "ausnüchtern" gebracht.

Es handelt sich bei den Vögeln genauer gesagt um die "Maori-Fruchttaube". Sie ernährt sich, wie der Name sagt, von Früchten, Beeren und Trauben. Im Bauch der Taube beginnen die Früchte dann zu gären und versetzen die Tiere in einen Rausch.

Your #BirdOfTheYear for 2018 is that absolute unit, the roundest boi, the devourer of fruit, the whooshiest of whooshes, the mighty kerurū. A big round of applause for the kererū, as well as for @Kereru4PM who ran a top campaign. https://t.co/BMjEN8Pymp pic.twitter.com/Lsf3w0FKGA