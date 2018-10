Kategorie 4: Hurrikan "Willa" steuert auf Mexiko zu

Ein Hurrikan der zweithöchsten Kategorie 4 hat sich im Pazifik gebildet und steuert auf Mexiko zu. Der Hurrikan "Willa" sei "extrem gefährlich", warnte das US-Hurrikan-Zentrum (NHC) am Sonntag. Er erreichte demnach Windgeschwindigkeiten von 230 Stundenkilometern und bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von neun Stundenkilometern in Richtung Nord-Nordwesten auf die mexikanische Küste zu.

Am frühen Montag befand sich "Willa" rund 340 Kilometer südwestlich der Gemeinde Cabo Corrientes. Laut NHC dürfte der Hurrikan am Dienstag die Küste erreichen. In Teilen des Süd- und Mittelwestens des Landes sei ab Dienstag mit lebensbedrohlichen Flutwellen, Sturmböen und Starkregen zu rechnen, warnte das US-Hurrikan-Zentrum. Die mexikanischen Behörden stellten ein großes Gebiet der Westküste zwischen Playa Perula und Bahia Tepehuayas unter Beobachtung.

Hurrikan "Willa" hatte rasch an Stärke gewonnen und war von Kategorie 3 auf 4 hochgestuft worden. Je langsamer sich der Sturm vorwärtsbewegt, desto zerstörerischer wird er.

Auch "Vincente" bereitet Sorgen

Für den Süden Mexikos warnten die Behörden unterdessen vor dem Tropensturm "Vicente". Mit starkem Regen und Überschwemmungen in seinem Gefolge sei zu rechnen. Heftiger Regen, Überflutungen und Erdrutsche hatten bereits am Donnerstag elf Menschen im südlichen Bundesstaat Oaxaca das Leben gekostet.

Erst vor knapp zwei Wochen hatte Hurrikan "Michael" - ebenfalls ein Wirbelsturm der Kategorie 4 - in Florida und in weiteren US-Bundesstaaten schwere Verwüstungen angerichtet. Zahlreiche Menschen kamen ums Leben.

