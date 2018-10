Ladenbesitzer bat Diebe, später wieder zu kommen - sie gehorchten und wurden verhaftet

Filmreif: In der belgischen Stadt Charleroi wollten vergangenen Samstag sechs Männer ein Geschäft für E-Zigaretten überfallen. Der Besitzer sagte ihnen, es sei derzeit kaum Geld in der Kassa. Sie sollten kurz vor Ladenschluss wieder kommen, dann würden zwischen zwei- und dreitausend Euro in der Kassa sein.

Die Männer folgten ihm, berichten verschiedene Medien, darunter "Spiegel Online". Sie kamen am Abend noch einmal - und wurden verhaftet. "Ich habe ihnen gesagt, sie sollten mich lieber gegen 18.30 Uhr überfallen", sagte der Geschäftsinhaber dem belgischen Sender RTL. "Mir war klar, dass ich es nicht gerade mit Genies zu tun hatte." Zunächst kamen die Männer um 17.30 wieder, eine Stunde vor Ladenschluss. Der Besitzer sagte belgischen Medien, er habe einen der Männer an der Tür gesehen und ihm gesagt, es sei immer noch nicht Geschäftsschluss. Als die Männer zum dritten Mal zurück kamen, wurden sie von Polizisten erwartet und verhaftet.

Der Mann sprach auch mit der britischen BBC. "Es war wie in einer Komödie". Er habe etwa 14 Minuten lang mit den Männern verhandelt. "Es gab einiges Schubsen und Drängeln". Als er anschließend die Polizei gerufen habe, hätten ihm die Polizisten zunächst nicht geglaubt, dass die Männer zurückkommen würden. Dann sei es aber zu den Verhaftungen gekommen. Die Männer würden nun "die schlechtesten Diebe Belgiens" genannt. BBC zufolge wurden fünf Männer festgenommen, darunter ein Minderjähriger.

(red./Reuters)