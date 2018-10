Deutsche Polizei wollte Mann direkt aus dem Kreißsaal abschieben

Wie weit dürfen Beamte der Ausländerbehörde gehen? Im deutschen Bundesland Thüringen tobt darüber gerade eine Auseinandersetzung zwischen Nichtregierungsorganisationen und den Behörden. Anfang Oktober platzten acht Polizeibeamte mitten in der Nacht in den Kreißsaal eines Krankenhauses in der Stadt Saalfeld. Dort führten sie einen werdenden Vater ab, während seine Ehefrau gerade in den Wehen lag, berichtet die "Thüringer Allgemeine".

Die Beamten wollten den Asylwerber aus der Elfenbeinküste zum Flughafen Frankfurt eskortieren, von wo aus er gemäß dem Dubliner Abkommen nach Italien abgeschoben werden sollte. Dass die Abschiebung des Mannes schließlich verhindert werden konnte, sei nur dem couragierten Einsatz der Hebammen zu verdanken gewesen. Die Aktion sei auf ihren Protest und einen Anruf bei den Behörden hin unterbrochen worden, der Mann konnte in das Krankenhaus zurückkehren.

Die Argumentation der Behörden: Abschiebungen würden langfristig vorbereitet. "Dass in diesem Fall der Termin auf den konkreten Termin der Niederkunft der Frau fiel, war nicht abzusehen. Die Mitarbeiter der Ausländerbehörde stehen bei Abschiebungen und Überstellungen unter erheblichem Druck", sagte die zuständige Behörde der "Thürhinger Allgemeinen".

Schwangerschaft kein Abschiebe-Hindernis

Die Schwangerschaft der Frau sei zudem kein Grund gewesen, die Abschiebung auszusetzen. Dieser Argumentation widersprach die Caritas gegenüber der Zeitung. Das Paar sei verheiratet, die Vaterschaft offiziell bestätigt. Mittlerweile sei die Abschiebung ausgesetzt und ein Asylantrag für das Kind beantragt worden.

Bereits im Mai habe es einen ähnlichen Vorfall in einem Thüringer Krankenhaus gegeben: Damals konnten Ärzte in letzter Minute die Abschiebung einer Nigerianerin verhindern, die wegen einer Risikoschwangerschaft in Behandlung war.

