Indonesisches Flugzeug mit mehr als 180 Menschen abgestürzt

In Indonesien ist ein Passagierflugzeug mit mehr als 180 Menschen an Bord abgestürzt. Die Boeing 737 des indonesischen Billigfliegers Lion Air verschwand am Montag wenige Minuten nach dem Start in der Hauptstadt Jakarta von den Radarschirmen und stürzte ins Meer.

Die Rettungsdienste entdeckten inzwischen die ersten Trümmer. Ein Sprecher der Rettungsdienste, Muhammad Syaugii, sagte: "Wir haben Rettungswesten, Handys und Flugzeugteile entdeckt." Die Such- und Rettungsbehörde teilte am Montag mit, dass es keine Hinweise auf Überlebende gebe. Inzwischen seien die ersten Toten geborgen worden.

"Unser Pilot hat nach Vorschrift gehandelt"

Der Kontakt zur Maschine riss 13 Minuten nach dem Start in der Hauptstadt Jakarta ab. Sie war auf dem Weg in die Bergbau-Region von Pangkal Pinang. An Bord waren 181 Passagiere und 7 Besatzungsmitglieder. Unter den Passagieren sind mindestens 23 Mitarbeiter der indonesischen Regierung.

Der Absturz einer Maschine des indonesischen Billigfliegers Lion Air ist wahrscheinlich auf ein technisches Problem zurückzuführen. Der Vorstandschef der Fluggesellschaft, Edward Sirait, berichtete am Montag, dass der Pilot der Boeing 737 kurz nach dem Start um Erlaubnis gebeten habe, zum Flughafen Jakarta zurückzukehren.

"Unser Pilot hat nach Vorschrift gehandelt", sagte der Chef der Fluglinie. "Als er gesehen hat, dass es ein Problem gibt, hat er darum gebeten, zur Basis zurückkehren zu dürfen. Aber wir wissen, wie es zu Ende ging." Sirait bestätigte, dass die Maschine zuvor schon ein technisches Problem gehabt habe. Dies sei jedoch vor dem Flug am Montag behoben worden. Details nannte er nicht.

Erste Absturz einer Maschine dieses Typs

Bei dem Flugzeug handelte es sich um eine Boeing 737 MAX. Es ist der erste Absturz einer Maschine dieses Typs, der erst 2017 in Dienst gestellt wurde. Lion Air teilte mit, die Maschine sei erst seit August in Betrieb und voll flugtauglich gewesen. Die technischen Probleme seien behoben worden. Pilot und Co-Pilot seien erfahren gewesen. Es sei nicht geplant, den Rest der Boeing-737-MAX-Flotte am Boden zu lassen. Boeing äußerte sich betroffen über den Absturz. Der Flugzeugbauer stehe für technische Unterstützung zur Aufklärung des Vorfalls bereit, hieß es in einer Stellungnahme.

Die indonesische Behörde für Flugsicherheit erklärte, das Wetter sei zum Zeitpunkt des Absturzes gut gewesen. Indonesien ist einer der am schnellsten wachsenden Luftfahrtmärkte, die Sicherheit weist allerdings oft Lücken auf. Die indonesische Fluggesellschaft Lion Air wurde 1999 gegründet. Bereits im Jahr 2004 stürzte eine ihrer Maschinen ab. Dabei kamen 25 der 163 Insassen ums Leben.

