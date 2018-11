Nach Lion-Crash: Boeing warnt vor ultramodernem Flieger 737 Max

Es ist der ultramodernste Typ des Verkaufsschlagers 737 aus dem Hause Boeing, die 737 Max. Die Maschine der Lion Air, die vergangene Woche nur wenige Minuten nach dem Start vom Flughafen der indonesischen Hauptstadt Jakarta ins Meer stürzte, war auch nur zwei Monate alt. Noch sind die Untersuchungen der inzwischen von Tauchern geborgenen Blackbox nicht abgeschlossen - aber der US-Flugzeugproduzent Boeing sah sich am Mittwoch gezwungen, eine Sicherheits-Warnung an alle Airlines und deren Piloten auszugeben, die das Modell bereits in Betrieb haben.

Boeing bezieht sich auf ein Statement des Indonesian National Transportation Safety Committee, wonach der Lion-Air-Jet "irreführende Daten" eines Sensors erhalten habe. Dieser Sensor messe die Flughöhe der Maschine und übermittle essentielle Daten für die Flugüberwachung. Gebe der Sensor die Flughöhe als zu hoch an, könnte das Flugzeug dadurch in einen (unkontrollierten) Sinkflug gebracht werden.

Wenn etwa Piloten das Flugzeug manuell steuern (also etwa beim Start), könnte die Maschine bei solchen (falschen) Vorgaben automatisch versuchen, wieder zu sinken, die Nase des Flugzeugs würde also nach unten tauchen, sagte ein Insider zur Nachrichtenagentur Bloomberg.

Erster konkreter Hinweis

Die indonesische Behörde hat die US-Behörde, den National Transportation and Safety Board, und Boeing aufgefordert, umgehend Maßnahmen zu setzen, um ähnliche Unfälle zu verhindern. Die Warnung ist übrigens die erste konkrete in der Untersuchung der Unfallursache des Lion-Air-Jets. Ob die Warnung auch für andere Boeing-Modelle gilt, war am Mittwochvormittag noch nicht bekannt.

Boeing hat bisher 219 737-Max ausgeliefert. Insgesamt hat der US-Konzern 4500 Bestellungen für das Modell, das mit größeren Triebwerken und aerodynamischeren Flügeln auch die Bewältigung langer Flugstrecken ermöglicht.