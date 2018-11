Sendung mit giftigen Fröschen auf Flughafen von abgefangen

Insgesamt 216 Frösche wurden in Filmdosen in einer Tasche am Flughafen der Hauptstadt Bogota entdeckt, teilte das Umweltministerium am Mittwoch mit. Der Wert der Tiere auf dem Schwarzmarkt soll bei mehr als 400.000 US-Dollar (fast 350.000 Euro) liegen.

Bei den beschlagnahmten Tiere handelte es sich demnach um Harlekin-Baumsteiger, Lehmann-Giftfrösche und Kiki-Frösche. Sie kommen nur an der kolumbianischen Pazifikküste vor und sind vom Aussterben bedroht oder zumindest in ihrem Bestand gefährdet.

Den ersten Ermittlungen zufolge wurden die Frösche auf dem Landweg von Cali nach Bogota gebracht und sollten von dort per Flugzeug nach Deutschland geschmuggelt werden. Sammler zahlen nach Angaben des Umweltschutzministeriums rund 2.000 Dollar für ein Exemplar der seltenen Tiere.

(APA/dpa)