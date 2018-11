Häftlingsmeuterei in Tadschikistan: mindestens 20 Tote

Bei einer Häftlingsmeuterei in einem Hochsicherheitsgefängnis in Tadschikistan sind am Donnerstag wohl mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 20 Häftlinge und zwei Wachleute seien bei Kämpfen in dem Gefängnis von Chudschand im Norden der zentralasiatischen Republik getötet worden, sagten Vertreter der Sicherheitsbehörden am Donnerstag.

Sechs weitere Wächter wurden demnach verletzt. Die Meuterei begann den Angaben zufolge am Mittwochabend und zog sich bis Donnerstagmorgen hin. Häftlinge hätten Werkzeuge aus einer Gefangenenwerkstatt als Waffen eingesetzt.

In der Haftanstalt sind für schwere Straftaten zu langen Haftstrafen verurteilte Personen untergebracht, darunter Mörder und Islamisten. 2016 waren bei einem Ausbruchsversuch aus dem Gefängnis ein Häftling und ein Wächter getötet worden. Nach Behördenangaben wollten sich die Ausbrecher der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) anschließen.

Besonders tödlich entwickelte sich eine Rebellion in der Anstalt im April 1997: Sie dauerte drei Tage, danach waren laut Regierungsangaben 24 Häftinge tot; anderen Berichten zufolge sollen sogar bis zu 150 Häftlinge und Wärter umgekommen sein.

