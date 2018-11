Aufruhr in Russlands kleinster Republik

Wer nicht weiß, was sich hier im Oktober abgespielt hat, könnte den Ort einfach übersehen. Ein fast leerer Parkplatz vor dem Gebäude der Fernsehgesellschaft Inguschetiens. Ganz in der Nähe liegt der Amtssitz des Präsidenten, den Bewaffnete mit Maschinenpistolen bewachen. Rundherum stehen noch nicht ganz fertiggestellte Wohnhäuser. Magas, Hauptstadt der russischen Teilrepublik Inguschetien, ist eine Retortenstadt, in der alles ein wenig zu bunt und gleichzeitig doch seelenlos wirkt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.11.2018)