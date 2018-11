Putin begrüßt Frankreichs Vorstoß für europäische Armee

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Vorstoß von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron für eine eigene europäische Armee begrüßt. Diese Idee sei nicht neu, sagte er am Sonntag dem von Russland finanzierten Sender RT France nach russischen Medienangaben. "Präsident Macron hat sie aber wiederbelebt."

Europa sei ein starker Wirtschaftsverband und eine starke Wirtschaftsunion. Deshalb sei es logisch, dass Europa bei Sicherheit und Verteidigung unabhängig und souverän sein wolle, sagte Putin. Um die multipolare Welt zu stärken, sei der Vorstoß Frankreichs "ein positiver Prozess", hob der Kremlchef am Rande seines Besuchs beim Weltkriegsgedenken in Paris hervor. "In diesem Sinne überschneiden sich unsere Positionen mit Frankreich."

Macron hatte vorgeschlagen, zum Schutz vor Russland eine europäische Armee aufzubauen. Die Europäer dürften sich bei ihrer Sicherheit nicht nur auf die USA verlassen. US-Präsident Donald Trump hatte daraufhin Macrons Initiative kritisiert. "Sehr kränkend", schrieb er auf Twitter. "Vielleicht sollte Europa zuerst seinen gerechten Anteil an der NATO bezahlen, die die USA erheblich subventionieren!" Macron unterstützte in Paris Trumps Forderung nach einem deutlich stärkeren europäischen Engagement in der NATO.

Abrüstung neu verhandeln

Zudem will Putin die Zukunft eines der wichtigsten nuklearen Abrüstungsabkommen neu verhandeln - vorerst jedoch nicht auf höchster Ebene. "Es ist noch wichtiger, den Dialog nicht auf dieser höchsten oder hoher Ebene zu führen, sondern auf Expertenebene", sagte er am Sonntag dem kremlnahen Sender RT France nach russischen Medienangaben.

"Ich hoffe, dass dieser umfassende Verhandlungsprozess wieder hergestellt wird." Nicht sein Land wolle sich aus der Vereinbarung zurückziehen, sagte Putin bei seinem Besuch in Paris. "Amerikaner planen dies zu tun."

Die USA beschuldigen Moskau, den sogenannten INF-Vertrag verletzt zu haben und wollen ihn deshalb aufkündigen. INF steht für "Intermediate Range Nuclear Forces" und ist eine Vereinbarung aus dem Jahr 1987 zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion. Sie untersagt den Bau und Besitz landgestützter, atomar bewaffneter Raketen oder Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 bis 5500 Kilometern.

(APA/dpa)