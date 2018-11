Hilfspfleger in München unter sechsfachem Mordverdacht

Ein zu Jahresbeginn in München festgenommener Hilfspfleger steht inzwischen unter sechsfachem Mordverdacht. Der Haftbefehl gegen den Mann sei außerdem um die Vorwürfe des dreifachen versuchten Mordes und der dreifachen gefährlichen Körperverletzung erweitert worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in der bayerischen Landeshauptstadt mit.

Der Beschuldigte habe gestanden, an seine Patienten Insulin verabreicht zu haben, bestritt aber eine Tötungsabsicht. Den Ermittlern zufolge wurden inzwischen 68 Örtlichkeiten ermittelt, an denen der aus Polen stammende Mann zum Einsatz kam. Ab April 2017 soll die Tatserie begonnen haben.

Der Diabetiker soll seinen zu pflegenden Patienten Insulin verabreicht haben, obwohl dies medizinisch nicht notwendig war. Die mutmaßlichen Morde ereigneten sich in Bayern, aber auch in Schleswig-Holstein und Niedersachsen.

Der Mann habe gestanden, die Häuser und Wohnungen seiner Patienten auf lohnendes Diebesgut abgesucht zu haben. Seine Beschäftigungsverhältnisse soll er immer wieder nach kurzer Zeit beendet haben.