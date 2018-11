Gefürchteter Drogenboss vor Gericht

New York. „Das Interesse ist sehr groß“, hatte der Richter, Brian Cogan, im Vorfeld gesagt – eine Untertreibung. Bereits um sieben Uhr früh reicht die Schlange vor dem Gericht in Brooklyn Hunderte Meter ums Gebäude. Journalisten, Jusstudenten, neugierige Bürger, sie alle wollen dabei sein, wenn in knapp drei Stunden einer der legendärsten Drogenbarone den Saal 8D im Südflügel des Amtshauses betritt. Bis zu vier Monate soll der Prozess gegen Joaquín Guzmán Loera, besser bekannt als „El Chapo“ (Der Kleine) dauern. Ihm blüht lebenslange Haft.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.11.2018)