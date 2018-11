„Wir führen unseren feministischen Kampf selbst“

Wien. Die Menschen, sagt Iman Bibars, hätten aufgehört, den Koran zu lesen. Viele Diskussionen rund um das Thema Islam basierten daher auf Halbwissen, darauf, dass die Menschen eben nicht die Quelle selbst, sondern nur Texte und Interpretationen über die Heilige Schrift kennen würden. Zum Beispiel das Thema Steinigung: Nirgendwo sei im Koran erwähnt, dass eine untreue Ehefrau gesteinigt werden müsse. Oder das Kopftuch. „Ich glaube nicht“, sagt Bibars, „dass die Verschleierung ein Teil unserer Religion ist. Ich bin gegen den Nikab.“

Das Thema Feminismus und Islam müsse zunächst in den Kontext des Korans gesetzt werden, sagt die ägyptische Politikwissenschaftlerin, die sich seit Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Und außerdem müssten die Sekundärquellen kritisch betrachtet werden, denn religiöse Interpretationen, die ganz offensichtlich nichts mit dem Koran zu tun hätten, würden benutzt, um die Machtposition der Männer zu untermauern. Im Islam passiere das mehr als in den beiden anderen monotheistischen Religionen: Das Christentum und das Judentum hätten in der Vergangenheit einen Modernisierungsprozess durchgemacht – die „orthodoxen“ Auslegungen waren nicht mehr Mainstream. „Der Islam hat sich nicht modernisiert“, sagt Bibars dazu, „ wir stützen uns immer noch auf die Interpretationen von vor 1000 Jahren.“

Als ein weiteres Beispiel dafür, wie mittels scheinbar religiösen Motiven Frauen kontrolliert werden, nennt Bibars die Genitalverstümmelung von Frauen. Oftmals wird sie als ein Problem der muslimischen, arabischen Welt wahrgenommen; tatsächlich aber steht im Koran nichts über eine derartige Praxis – und in Ägypten seien auch Christinnen von dieser Brutalität betroffen, sagt Bibars.

Erinnerung an Kolonialzeit

Was die feministische Bewegung in der arabischen Welt betrifft, habe Ägypten jedoch eine Vorreiterrolle eingenommen. Mitten in der allgemeinen, globalen Krise des Islam – vom sogenannten Islamischen Staat bis hin zur Diskriminierung von Muslimen – hat Präsident Abdel Fattah al-Sisi öffentlich davon gesprochen, dass der Diskurs über den Islam reformiert gehöre. „Erstmals sagte das ein Staatsmann. Das hat viel bewirkt.“ Als größtes Problem sieht Bibars die Muslimbrüder an, die es in den vergangenen Jahrzehnten geschafft hätten, die ägyptische Gesellschaft zu infiltrieren.

„Es wäre uns schon geholfen, wenn andere Länder die Muslimbrüder nicht unterstützen“, sagt Bibars. Viel mehr Hilfe erwarte sich die feministische Bewegung in der arabischen Welt vom „Westen“ gar nicht – und dies sei auch gar nicht erwünscht. „Jegliche westliche Unterstützung ist nicht gern gesehen. Das erinnert an die koloniale Geschichte. Wir führen unseren feministischen Kampf selbst.“

Einen Teil des Kampfs führen Feministinnen wie Bibars auf der juristischen Ebene: Sie wirkte bei der Gesetzesänderung in Ägypten mit, die darauf abzielte, die Stellung der Frauen zu verbessern, beispielsweise in Sachen Erbrecht. Bibars hat in Ägypten und in den USA studiert und promovierte an der University of Sussex in Großbritannien. In der Diplomatischen Akademie in Wien referiert sie am heutigen Donnerstag zum Thema Feminismus im Islam. (duö)

AUF EINEN BLICK Iman Bibars ist Politologin und Islamwissenschaftlerin. Zum Thema Feminismus im Islam trägt sie am heutigen Donnerstag in der Diplomatischen Akademie in Wien, Favoritenstraße 15a, vor. Beginn: 19.30 Uhr. Moderiert wird die Veranstaltung in englischer Sprache von „Presse“-Redakteurin Duygu Özkan. [ Bibars]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.11.2018)