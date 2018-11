Kalifornien: Mindestens 50 Menschen tot

Sacramento. Die schlimmsten und opferreichsten Waldbrände in der bekannten Geschichte Kaliforniens waren auch am Mittwoch kaum einzudämmen. Das betrifft vor allem zwei riesige Feuerflächen von jeweils mehreren Hundert Quadratkilometern im Norden des Staates (Butte County) sowie im Süden bei Malibu. Im Norden wurden bisher 48 Todesopfer gefunden, im Süden zwei. Allerdings werden an beiden Stellen zusammen mehr als 200 Menschen vermisst; es ist wahrscheinlich, dass die meisten davon umgekommen sind.

Beim bekannten Küstenort Malibu fressen sich die Flammen des Woolsey-Feuers durch die pittoreske hügelige Gegend. Auch die Villen mehrerer dort ansässiger Schauspieler und Popstars brannten ab, darunter die von Sängerin Miley Cyrus, dem Schauspieler Gerard Butler und dem Moderator Thomas Gottschalk.

Mehrere US-Stars riefen dazu auf, die Feuerwehr, Hilfsorganisationen und Betroffene in Kalifornien mit Spenden zu unterstützen, worauf allein Cyrus und ihr Freund, der australische Schauspieler Chris Hemsworth, 500.000 Dollar zuschossen. Auch der in Los Angeles lebende, aus Kärnten stammende Starkoch Wolfgang Puck (69) spendete nach eigenen Angaben Geld und rief zur Unterstützung der Feuerwehren auf.

„Horrorjahr“ angekündigt

Tausende Feuerwehrleute sind im Einsatz. Der Ort Paradise nördlich von Sacramento (27.000 Einwohner) wurde fast ganz zerstört, die meisten Toten wurden hier gefunden, viele in Autos. Die Prognose ist schlecht: Kalifornien müsse sich auf eine „lange und potenziell tödliche“ Feuersaison einstellen, hieß es aus der Brandschutzbehörde des Bundesstaats. Und: Es werde schlimmer, als es sich die Bevölkerung je hätte vorstellen können. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.11.2018)