Ein Dromedar im Schneesturm in Pennsylvania

Ein sogenanntes Wüstenschiff im Schneesturm hat am Donnerstag Autofahrer im Osten des US-Staats Pennsylvania in den USA überrascht. Zahlreiche Videos und Fotos zeigten ein Dromedar, das alleine am Rand einer verschneiten Straße stehend, unaufgeregt die Autos betrachtete.

"Keine große Sache, nur ein Kamel auf (Route) 309 im Schneesturm", griffen die Medien einen Tweet einer Autofahrerin auf.

Die Polizei konnte nach diesen Angaben vorerst nicht nach dem Rechten sehen und die Frage nach dem Wohin des Kamels beantworten, da die Beamten mit unzähligen Unfällen auf den schneeglatten Straßen beschäftigt waren.

My mom and brother saw a Camel on 309 in Pennsylvania. I just wanna know how and why.... pic.twitter.com/21r3FUoOqT