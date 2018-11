Die Gangs von Berlin

Das Stück Betonwand ist wieder bunt. Ein paar Mitglieder des Jugendclubs um die Ecke haben sie wieder bemalen dürfen. Viel Rot, viel Grün, in der Nähe hat sich noch „Späti Boy“ mit seiner Unterschrift verewigt. Vor ein paar Wochen war hier, an der Berliner Oderstraße am Eingang zum Tempelhofer Feld, noch Nidal R. in Heldenpose zu sehen. Unter Polizeischutz wurde das Graffito übermalt, es sollte kein Wallfahrtsort werden. Der 36-jährige Mann, der auf der Wand zu sehen war, wurde nämlich hier getötet.



Am 9. September, am späten Nachmittag, spaziert Nidal R. wie so viele Berliner mit seiner Familie zum ehemaligen Flughafen, der mittlerweile ein Naherholungsgebiet ist. Es ist warm, es ist viel los, ein Eiswagen steht in der Nähe. Plötzlich fallen acht Schüsse. Der Mann erliegt im Krankenhaus seinen Verletzungen.



Die Tat erschüttert die deutsche Bundeshauptstadt. Auch, weil klar wird: Die Fehden zwischen den Clans in Berlin werden bereits auf offener Straße blutig ausgetragen. Das ist eine neue Dimension für ein Problem, das man in Berlin immer stärker realisiert.