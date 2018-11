Verschollenes U-Boot in Südatlantik entdeckt

Buenos Aires. Als sie die Nachricht bekamen, auf die sie ein Jahr lang hatten warten müssen, verspürten viele Angehörige der 44 Besatzungsmitglieder der ARA San Juan alles andere als Erleichterung: Wut, Hilflosigkeit, Verzweiflung brachen heraus aus den Ehefrauen, Müttern und Schwestern der Marineros, die noch mitten in der Nacht zur Basis im Hafen Mar del Plata eilten, um Gewissheit zu bekommen, nach all den Teilwahrheiten von Seiten der Marineführung.

Samstagfrüh waren die Familien der Besatzungsmitglieder verständigt worden, dass Unterwasserroboter das seit dem 15. November 2017 vermisste U-Boot gefunden hatten. Es liegt etwa 500 Kilometer östlich der Hafenstadt Comodoro Rivadavia in 907 Meter Tiefe in einer jener Rinnen, die vom nahen Festlandschelf in die Tiefen des Ozeans führen. Die Fundstelle ist nur wenige Seemeilen entfernt von jenem Ort, an dem die Unterwassermikrofone einer Wiener UN-Behörde damals eine Explosion registriert hatten. Chilenische, britische und argentinische Suchschiffe hatten dieses Gebiet mehrfach erfolglos durchkämmt. Und auch eine US-Spezialfirma brauchte 60 Tage, um die San Juan zu entdecken. Die 25. Suchstelle war die letzte in ihrem 60-Tage-Programm. Als die Analysten an Bord des Spezialschiffs letztlich Alarm schlugen, war es bereits auf dem Weg nach Südafrika zu seinem nächsten Auftrag. Der Kapitän kehrte um und ließ die Aufklärungsroboter zu Wasser. Bald stand fest: Die San Juan ist gefunden.



Die Emotionen, die dies bei den Angehörigen auslöste, übermittelte von Bord des Suchschiffes der Vater eines Offiziers: „Jetzt zählt allein, dass wir sie endlich gefunden haben. Ich kann nicht aufhören zu heulen!“ Aber natürlich hatten die technischen Diskussionen längst begonnen. Ist es überhaupt vorstellbar, das Wrack aus 907 Meter Tiefe zu bergen? In eiskalten, stockdunklen Wassern, wo Druckverhältnisse herrschen, die kein menschlicher Körper aushält. Das Boot allein wiegt 2000 Tonnen, dazu käme das Gewicht des Wassers, das sicher nach der Implosion eindrang. Bisher hat die Marine nur drei Bilder präsentiert, sie zeigen den Bug, das Heck und den Turm des U-Bootes, die alle, aufgrund des Drucks Verformungen aufweisen und zum Teil abgesprengt wurden, womöglich beim Aufschlag des Bootes. Bis Mitte der Woche will die Suchfirma Fotos übermitteln, erst dann dürfte klar werden, wie stark der Rumpf durch den Druck verformt ist und wie der Untergrund aussieht.

Angehörige wollen dafür kämpfen, dass die San Juan geborgen wird, obwohl noch nie ein Schiff aus solchen Tiefen geholt wurde, der Südatlantik zu den unwirtlichsten Weltgegenden gehört – und das verschuldete Argentinien schwerlich Milliarden für die Bergung von 44 Leichen freigeben dürfte. „Argentinien fehlen alle Mittel“, so Verteidigungsminister Oscár Aguad. Bundesrichterin Marta Yañez, die den Unfall untersucht, beauftragte Experten, die Möglichkeiten einer Bergung abzuwägen – unter der Bedingung: „Keine weiteren Toten!“