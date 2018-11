Jäger erschoss in Deutschland 86-jährige Frau in ihrem Garten

Ein Jäger hat im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz eine 86-jährige Frau in ihrem Garten durch einen Schuss tödlich verletzt. Der 60-Jährige nahm am Sonntagnachmittag in Dalberg an einer Jagd teil, als das Unglück passierte, wie die Polizei in Bad Kreuznach am Montag mitteilte.

Der erfahrene Jäger war allein unterwegs und feuerte zunächst einen Schuss auf ein Wildschwein und danach einen weiteren auf einen Frischling ab. Wie die 86-Jährige, die sich im Garten ihres Hauses aufhielt, dabei zu Tode kam, war noch unklar. Aufschluss erhofften sich die Ermittler von der Obduktion und der Spurensuche vor Ort. Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen den 60-Jährigen.

(APA/AFP)