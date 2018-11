Mittelamerika: Neue „Karawane“ Richtung USA

San Salvador/Tijuana/Sacramento. Ungeachtet sehr schlechter Aussichten für eine Einreise in die USA und wachsenden Ärgers in Teilen der mexikanischen Bevölkerung bahnen sich neue Migrantenkarawanen aus Mittelamerika Richtung USA an. Am Sonntag etwa machten sich in El Salvadors Hauptstadt San Salvador mindestens 200 Menschen auf den Weg, darunter viele Familien mit Kindern.

Anders als die Tausenden Marschierenden aus – vor allem – Honduras und Guatemala, die Mitte Oktober gestartet waren und mittlerweile großteils die Grenze zu Kalifornien erreicht haben, benützen die Salvadorianer jetzt hingegen zumindest vorerst Busse. Sie wollen über Guatemala und Mexiko in die USA, um Armut und Bandenkriminalität zu entkommen.

„Sie sollen sich an die Regeln halten“

In Tijuana an der Grenze Mexiko/USA sind bis zum Wochenende indes Berichten zufolge schon mehr als 10.000 Migranten der früheren Karawanen gestrandet, wo sie teils in einer Sportanlage lagern, teils in Herbergen und mittlerweile schon in wilden Camps lagern. Die Stimmung in der Großstadt ist in der Vorwoche jäh gegen sie umgeschlagen, am Sonntag protestierten Bewohner von Tijuana offen gegen die Menschen aus Mittelamerika. Sie sollten sich „an die Regeln halten und legal einreisen“, hieß es, zudem machten sie die Stadt unsicher.

Das Problem wird sich jedoch über noch unabsehbare Zeit verschärfen, denn die US-Grenzer behandeln pro Tag höchstens einige Dutzend (zuletzt war die Rede von etwa 60) Einwanderungsfälle. Und das Recht auf Asyl wird eng gefasst: Junge Männer haben etwa kaum Chancen, heißt es. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.11.2018)