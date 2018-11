Fast 85.000 Kinder im Jemen sind verhungert

Seit 2015 sind im Jemen einer Hilfsorganisation zufolge fast 85.000 Kinder verhungert. Dabei handle es sich um eine konservative Schätzung auf Basis von Zahlen der Vereinten Nationen, teilte Save the Children am Mittwoch mit. "Für jedes Kind, das von Bomben und Kugeln getroffen wurde, sterben Dutzende an Hunger und Krankheit, und das könnte man komplett verhindern."

Wie viele Menschen in dem Krieg bislang ums Leben gekommen sind, ist unbekannt. Die UN legte zuletzt im Jahr 2016 Zahlen vor. Damals bezifferte sie die Zahl der Toten auf mehr als 10.000. Zuletzt warnten die UN vor einer massiven Hungersnot, von der bald die Hälfe der Bevölkerung und damit etwa 14 Millionen Menschen betroffen sein könnten. Derzeit litten 1,8 Millionen Kinder im Jemen an Hunger. 400.000 seien lebensbedrohlich mangelernährt.

Und die Situation spitze sich weiter zu, warnte UNICEF: "Über elf Millionen Kinder sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das sind 80 Prozent aller Kinder im Land. Hunderttausende Kinder sind täglich in Lebensgefahr. Alle zehn Minuten stirbt im Jemen ein Kind aus vermeidbaren Gründen - an Unterernährung, Durchfallerkrankungen wie Cholera oder Atemwegsinfekten." Der Jemen importiert traditionell 90 Prozent seiner Lebensmittel.

In dem seit 2015 andauernden Bürgerkrieg stehen sich die von einer saudiarabischen Militärallianz gestützte, international anerkannte Regierung und pro-iranische Huthi-Milizen gegenüber. Die USA sind ein enger Verbündeter von Saudi-Arabien. US-Präsident Donald Trump hält trotz einer eventuellen Verstrickung des saudischen Kronprinzen Mohammed Bin Salman in die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi an der engen Partnerschaft mit dem Königreich fest.

(APA/dpa/AFP)