17-Jährige für 500 Kühe auf Facebook versteigert

500 Kühe, drei Autos und 10.000 US-Dollar. So viel soll der Vater eines 17-jährigen südsudanesischen Mädchens für die Verheiratung seiner Tochter erhalten haben. Fünf Männer hatten um die junge Frau gefeilscht, darunter auch hochrangige südsudanesische Regierungsbeamte. Es sei der höchste Brautpreis, der je in der Region erzielt worden sei, berichtete der US-Sender CNN.

Denn die Versteigerung der Jugendlichen fand prominent auf Facebook statt. "Dass ein Mädchen heutzutage auf der größten Social-Media-Plattform der Welt verkauft werden konnte, ist unfassbar", kritisierte die Kinderrechtsorganisation "Plan International". "Dieser barbarische Einsatz von Technologie erinnert an Sklavenmärkte aus alten Zeiten." Die NGO fürchtet, dass auch andere Familien nun von Sozialen Medien Gebrauch machen könnten, um ein höheres Entgelt zu erlangen.

Facebook entfernte das Posting erst 15 Tage, nachdem die Auktion Ende Oktober begonnen hatte. In der Zwischenzeit war die 17-Jährige bereits an den Meistbieter verkauft worden. Das Unternehmen habe sofort reagiert, als es am 9. November über Medien von dem Fall erfahren habe, sagte Facebook in einer Stellungnahme gegenüber CNN. Auch in anderen Sozialen Medien kursierten darauf Bilder von dem in ein Brautkleid gehüllten Mädchen, das dort als "jungfräuliche Braut" oder "die teuerste Braut im Südsudan" bezeichnet worden sei, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.

Hälfte der Mädchen im Südsudan sind Kinderbräute

Obwohl das legale Heiratsalter im Südsudan 18 Jahre beträgt, wird die Hälfte der Mädchen bereits vor ihrer Volljährigkeit verheiratet, heißt es laut dem UN-Kinderhilfswerk UNICEF. Grund dafür sind laut Menschenrechtsorganisationen der jahrelange Konflikt zwischen dem südsudanesischen Präsidenten, Salva Kiir, und seinem Widersacher Riek Machar, der vier Millionen Menschen in die Flucht trieb, grassierende Armut, eine hohe Analphabetenrate und mangelnde Bildungschancen für Mädchen.

Viele südsudanesische Gemeinschaften sehen Kinderehen als den einzigen Weg, ihre Töchter vor außerehelichem Sex und ungewollten Schwangerschaften zu schützen und ihnen eine halbwegs sichere Zukunft zu bieten. Doch SOS-Kinderdorf zeichnet ein anderes Bild: Kinderehen seien für die Mädchen oft folgenschwer. Junge Ehefrauen seien häufig Opfer "häuslicher Gewalt und sexueller Übergriffe" und müssen ihre Ausbildung abbrechen. Zudem würden jährlich rund 70.000 minderjährige Mädchen während Schwangerschaft oder Geburt sterben.

Vertrieben, vergewaltigt, versklavt

