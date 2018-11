Internationaler Frauentag am 8. März soll gesetzlicher Feiertag in Berlin werden

In Deutschland könnte es schon bald einen neuen gesetzlichen Feiertag geben, zumindest im Bundesland Berlin. Für die Hauptstädter könnte der internationale Tag der Frauen am 8. März bereits im kommenden Jahr arbeitsfrei sein. Das berichtet die "Zeit Online". Kurz nach der Linken und der SPD haben sich auch die Grünen im Abgeordnetenhaus in Berlin, für einen gesetzlich arbeitsfreien Feiertag ausgesprochen.

Am Samstag sollen die Delegierten des Grünen-Parteitags darüber abstimmen. Dabei ist eine Mehrheit für den Feiertag zu erwarten. Damit der neue freie Tag schon 2019 umgesetzt werden kann, muss bald ein entsprechender Antrag in das Abgeordnetenhaus eingebracht und beschlossen werden.

Die Zeit drängt

Vom regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) heißt es, eine Umsetzung im kommenden Jahr sei denkbar, auch wenn die Zeit bereits knapp sei. Weil der Feiertag Schulen, Kitas und vor allem Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel betreffe, brauche die Umsetzung eine gewisse Vorlaufzeit.

Der nächste 8. März fällt auf einen Freitag. wenn die Umstellung länger dauern würde, fiele der Feiertag 2020 auf einen ohnehin arbeitsfreien Sonntag. Im rot-rot-grün regierten Bundesland Berlin gibt es die wenigsten Feiertage. Aktuell sind es 9 Feiertage aufs Jahr verteilt, in Bayern gibt es dagegen 13 gesetzlich freie Feiertage.

(Red.)