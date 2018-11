Kneissl: "Inakzeptabel, dass Millionen Frauen täglich Opfer von Gewalt werden"

"Es ist inakzeptabel, dass Millionen von Frauen und Mädchen weiterhin täglich Opfer von Gewalt werden." Das betonte Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am Sonntag.

Die Mehrzahl der Opfer von Misshandlung, Vergewaltigung, Mord und sogenannter "traditionsbedingter Gewalt", wie weibliche Genitalverstümmelung (FGM) und Zwangsheirat, seien Frauen und Mädchen. Im Zeitalter der digitalen Medien werde auch Hass im Netz zunehmend zum Problem und ist oft Vorläufer von Gewalttaten, erklärte Kneissl in einer Aussendung.

"Im Rahmen der österreichischen Integrationspolitik müssen wir uns insbesondere gegen FGM und Zwangsheirat verstärkt einsetzen", so die Außen- und Integrationsministerin. "Gewalt gegen Frauen ist ein Thema das uns auch mitten in unserer Gesellschaft beschäftigt. Dazu reicht ein Blick auf unsere Kriminalitätsstatistik."

Angst vor sexueller Gewalt als Fluchtgrund

"Die Angst vor sexueller Gewalt ist einer der Gründe für Frauen, Mädchen und ihre Familien, aus Krisenregionen zu fliehen. Dort wird sexuelle Gewalt als Kriegstaktik angewandt. Das ist ein schweres Verbrechen gegen die Menschlichkeit", unterstrich Kneissl. Das Außenministerium beteiligt sich auch an der Aktion "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" vom 25. November bis 10. Dezember, mit der die UNO Bewusstsein für Gewalt gegen Frauen schaffen will.

Am Samstag beteiligten sich in mehreren europäischen Ländern insgesamt zehntausende menschen an Protesten gegen sexuelle Gewalt. Allein in Paris gingen mehr als 30.000 Demonstranten auf die Straße, landesweit wurden in Frankreich rund 50.000 Teilnehmer gezählt. Auch in Rom, Genf und Athen und weiteren Städten gab es Proteste.

Die Demonstranten, in der Mehrheit Frauen und viele von ihnen mit rosafarbenen Kleidungsstücken, riefen in Paris "Schluss mit der Straflosigkeit für Aggressoren", "Eine Frau ist niemals verantwortlich für die Gewalt, die sie erleidet" oder "Wir haben Vergewaltigung satt".

(APA/AFP)