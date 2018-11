Forscher gehen auf die Jagd nach Blauwal-Kot

Ein Forscherteam will "die detaillierteste Walexkrement-Expedition aller Zeiten" antreten: Sieben Wochen wollen die Forscher in die Antarktis reisen, um dort die Fäkalien von Blauwalen zu untersuchen. Genauer: Welche Auswirkungen sie auf die Biodiversität der Ozeane und den Klimawandel haben, berichtet der "Guardian".

Die Wissenschafter wollen damit beweisen, dass die Ausscheidungen des weltweit größten Säugetiers eine weitaus wichtigere Rolle für die Ökosysteme der Meere spiele, als bisher angenommen. So wollen die Forscher auch das Überleben der Tiere sichern: Vielleicht sie es einfacher, die Blauwale zu retten, wenn ihr wichtiger Beitrag für das Funktionieren der Meere publik werde.

Der Blauwalbestand ist in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts um 95 Prozent gefallen, hat sich aber seit eines Verbots für den industriellen Walfang 1986 wieder erholt. Es wird geschätzt, dass derzeit zwischen 10.000 und 25.000 Blauwale existieren, die meisten davon in der Antarktis. Alleine in der Antarktis könnten im 20. Jahrhundert laut WWF 360.000 Blauwale getötet worden sein.

Walextremente dienen mit ihrem hohen Eisenanteil als eine Art Ozeandünger. Wenn Wale eisenhaltigen Krill, also tierisches Plankton fressen, geben sie das meiste Eisen wieder ans Wasser ab. Eisenhaltiges Wasser wiederum fördert das Wachstum von pflanzlichem oder Phytoplankton. Die kleinen Algen stellen die Basis der Nahrungskette in den Südmeeren dar und produzieren 50 bis 80 Prozent des Sauerstoffs in der Erdatmosphäre. Die neue Studie will nun diesen Düngeeffekt von Walexkrementen quantifizieren.

Auch Ohrenschmalz von Walen für Forscher interessant

Auch andere Ausscheidungen von Walen aber sind für die Forschung interessant: Im Ohrenschmalz von Bartenwalen lässt sich nach Forscherangaben deren Stresslevel ablesen. Es sei besonders hoch gewesen, als der industrielle Walfang in den 1960er Jahren Hunderttausende Tiere tötete, schrieb ein Team um Stephen Trumble und Sascha Usenko von der Baylor University in Texas im Fachjournal "Nature Communications".

Im Leben eines Bartenwals bildet der Ohrenschmalz nach und nach einen Zapfen, der mehrere Dezimeter lang werden kann und wie ein Baum eine Art Jahresringe besitzt. Die Forscher untersuchten solche Ohrenzapfen von 20 Finn-, Buckel- und Blauwalen aus Atlantik und Pazifik, die eine Zeitspanne von mehreren Jahrzehnten bis 2016 abdecken. Das geschätzte Alter der Tiere lag zwischen 2 und 63 Jahren.

Nach Auskunft der Autoren spiegelt sich der industrielle Walfang deutlich durch das im Ohrenschmalz der Tiere enthaltene Stresshormon Cortisol wider: je mehr Walfang, desto höher ihr Stress. Ihre Höhepunkte erreichten sowohl der Cortisollevel als auch der industrielle Walfang in den 1960er Jahren. Danach verringerten sich Walfang und Stress.

>>> Bericht im "Guardian".

(red.)