Über eine Tonne Schokolade aus Lastwagen gestohlen

"Süße" Diebe schlugen auf einer deutschen Raststation zu. Einer Presseaussendung der Polizei nach, wurden über 13.000 Tafeln Schokolade gestohlen. Geht man von 100 Gramm pro Tafel Schokolade aus, ist den Dieben über eine Tonne in die Hände gefallen. Nachts brachen sie einen abgestellten Lastwagen auf der Raststation Lorsch-Ost bei Darmstadt auf und bedienten sich an der Schokolade.

Die Unbekannten gingen laut Polizei so leise vor, dass selbst der schlafende Lkw-Fahrer in der Kabine nicht aufwachte. Der Fahrer hatte seinen Sattelzug am Sonntagabend am Parkplatz der Raststation abgestellt und sich um 23 Uhr in der Koje seines Fahrzeugs schlafen gelegt.

Erst als er am Montagmorgen gegen sieben Uhr aufstand, bemerkte er, dass der Auflieger aufgebrochen worden war. Die Diebe hatten aus dem Anhänger vier Paletten mit mehr als einer Tonne Schokolade einer bekannten Marke gestohlen und abtransportiert. Die Polizei such nun nach Zeugen der Nacht und Nebel-Aktion.

>>> Pressemitteilung der Polizei

(Red.)