Zu groß für den Schlachthof: XXL-Ochse Knickers darf leben

Eigentlich hatte Bauer Geoff Pearson seinen Ochsen "Knickers" schon bei einer Viehauktion im Westen Australiens verkaufen wollen. Doch potenzielle Kunden winkten ab, denn mit seiner Größe passt das Holstein-Frisian-Rind in keinen Schlachthof mehr. Er ist 1,94 Meter hoch und bringt stolze 1,4 Tonnen auf die Waage, wie Medien am Mittwoch berichteten.

Nun soll er bis ans Ende seiner Tage in den australischen Weiten grasen und seine Herde aus luftiger Höhe beaufsichtigen dürfen. Der Farmer hatte ihn als Jungtier gekauft. Einige seiner Altersgenossen gingen längst den Weg zum Schlachter - das bleibt dem Vorzeige-Ochsen nun erspart.

An enormous steer in Western Australia is making headlines. At 194cm 'Knickers' is the largest in his category in Australia. Story: https://t.co/ZI472MBUU4 #7News pic.twitter.com/MDEMwEbD8R