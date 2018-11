Türkei: Heimkehr zum „Covergirl der Antike“

Istanbul. Ein Kübel Wasser bescherte der Welt eines der berühmtesten Gesichter der Antike. Als der türkische Archäologe Rıfat Ergeç vor etwa 20 Jahren mit seinem Team in Südostanatolien die Mosaiken der römischen Stadt Zeugma ausgrub, stieß er unter einer umgestürzten Säule auf eine Stelle, die er mit einem Schwall Wasser vom Erdreich befreite – und blickte in das Gesicht einer jungen Frau mit Ohrringen und wehenden Haaren, die er spontan das „Zigeunermädchen“ taufte.

Fast 2000 Jahre hatte das Mosaik unter der Erde geruht, bis die Wissenschaftler es fanden, doch Diebe hatten bereits Teile rings um das Frauengesicht demontiert. Zwölf dieser Stücke kehren nun in die Türkei und damit zum sogenannten „Zigeunermädchen“ zurück. Das Gesicht ist Teil eines großen Bodenmosaiks, mit dem ein wohlhabender Bewohner von Zeugma im zweiten Jahrhundert nach Christus das Esszimmer seiner Villa verschönerte. Zeugma, im heutige Landkreis Nizip im Südosten der Türkei, war damals eine bedeutende Handelsstadt am Euphrat. Zur archäologischen Sensation wurde die antike Stadt im Jahr 2000, als Experten aus aller Welt dort in einer Eilaktion fast 50 wertvolle Mosaiken ausgruben und so vor der Zerstörung durch die Errichtung eines Stausees retteten.

Hauptattraktion im Museum

Seitdem gilt Zeugma wegen der erhaltenen Kostbarkeiten als „zweites Pompeji“. Das „Zigeunermädchen“, das nach Meinung der Experten eine Begleiterin von Weingott Dionysos darstellt, wurde weltbekannt und gewissermaßen zum Covergirl der Antike. Heute ist das Bild die Hauptattraktion im Museum von Gaziantep, die weltweit größten Sammlung römischer Mosaiken.

Viele große Stücke des Bodenmosaiks waren lange vor der Ankunft des Archäologen Ergeç gestohlen worden. Wie das vor sich ging, berichtete ein Bauer aus der Nähe dem Forscher freimütig: Immer wenn er selbst oder jemand aus seiner Familie das Geld für eine Hochzeit oder eine größere Anschaffung brauchte, griff er sich ein Stück von einem Mosaik und verkaufte es auf dem Schwarzmarkt.

Über Jahrzehnte ging das so, denn lange waren die Mosaiken von Zeugma ungeschützt. Welche Schätze auf diese Weise für die Forschung und die Öffentlichkeit unwiederbringlich verloren gingen, ist unbekannt. Nur selten tauchen wertvolle Stücke wieder auf – beim Bodenmosaik von Zeugma war das fast 10.000 Kilometer von der Villa am Euphrat entfernt der Fall.

Die Bowling Green State University im US-Bundesstaat Ohio hatte in den 1960er Jahren einem Antiquitätenhändler für 35.000 Dollar ein Dutzend Mosaike abgekauft, die damals als Stücke aus Antiochien, südwestlich von Zeugma, ausgegeben wurden. Erst eine Untersuchung durch Experten der Universität vor einigen Jahren ergab, dass die Porträts und Tier-Bilder aus demselben Esszimmer in Zeugma stammen wie das „Zigeunermädchen“. Für die Hochschule in Ohio stand rasch fest, dass die Kunstschätze an ihren Ursprungsort zurückgegeben werden mussten, auch wenn sie vor 50 Jahren im guten Glauben gekauft worden waren. In Gaziantep sollen sie nun mit dem berühmten Mosaik wiedervereinigt und im Museum ausgestellt werden.

Rückgabe von 4300 Stücken

Ankara bemüht sich seit Jahren verstärkt um die Rückgabe antiker Kunstschätze, die in den vergangenen Jahrhunderten von ausländischen Forschern – mit oder ohne Genehmigung – außer Landes geschafft oder verhökert wurden. Rund 4300 Stücke sind inzwischen nach Anatolien heimgekehrt, wie etwa eine Sphinx-Statue aus dem Berliner Pergamonmuseum.

Doch auch nach der Rückkehr der Mosaike in die Türkei wird eine Frage unbeantwortet bleiben: Wer war die junge Frau, die als „Zigeunermädchen“ verewigt wurde? Der Archäologe Ergecç erinnert sich noch gut an den Moment, als er das Gesicht freilegte: „Sie hat uns sofort angelächelt“, sagte er der Nachrichtenagentur Anadolu. „Wir haben uns gefragt, wer sie ist, aber wir wissen es nicht.“ Das „Zigeunermädchen“ behält sein Geheimnis weiter für sich.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.11.2018)