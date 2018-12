Stadt ohne Autos

Eine doppelte rote Linie markiert das fünf Quadratkilometer große Sperrgebiet. Kameras wachen an allen Zufahrtsstraßen darüber, dass niemand unerlaubt in die rote Zone fährt. Wer es trotzdem tut, muss künftig mit einer empfindlichen Strafe von 90 Euro rechnen.



Seit Ende November bleibt Madrids City für die meisten älteren Diesel- und Benzinfahrzeuge gesperrt. Nur für die Autos der Anwohner und für abgasfreie Pkw gelten Ausnahmen. Mit diesem Fahrverbot will Madrid die hohe Luftverschmutzung bekämpfen. Nirgendwo in Spanien ist die Atemluft so schlecht wie in der Hauptstadt. Schon seit Jahren werden in der 3,2-Millionen-Einwohner-Stadt die verbindlichen Schadstoffgrenzwerte der Europäischen Union regelmäßig überschritten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.12.2018)