Ex-Präsident Bush gestorben: Labrador Sully weicht nicht von seiner Seite

Sully ist nicht nur im Hause Bush weltberühmt: Der Labrador hat eine eigene Instagram-Seite und war bei seinem Herrchen derart beliebt, dass dieser gerne eigene Socken mit dem Konterfei Sullys anzog. Der Besitzer, der ehemalige US-Präsident George H.W. Bush, verstarb vor wenigen Tagen. Bei der Aufbahrung der Leiche wich Sully keine Sekunde vom Sarg. "Mission Complete" schrieben die Betreiber von Sullys Instagram-Seite zu dem Foto, das den trauernden Hund mit dem Sarg zeigt.

Sully stand Bush in dessen letzten Lebensjahren zur Seite. Es war ein trainierter Hund, um älteren Menschen im Alltag zu begleiten. Nach einer Trauerphase wird sich Sully einer neuen Aufgabe widmen, gab das Walter Reed National Military Medical Center bekannt. Benannt ist der Labrador übrigens nach Chesley "Sully" Sullenburger, einem Piloten, der 2009 erfolgreich eine Notwasserung im Hudson River durchführte und 155 Menschen das Leben rettete.

Merkel nimmt an Trauerfeier teil

Die mehrtägigen Trauerfeiern für Bush haben am Montag begonnen. Am Nachmittag wird sein Sarg auf Wunsch von Präsident Donald Trump mit dem Präsidentenflugzeug Air Force One in Houston abgeholt und nach Washington gebracht. Bis Mittwoch soll Bushs Sarg dann in der Rotunde des Kapitols in Washington aufgebahrt werden, um der Öffentlichkeit die Möglichkeit zur Ehrbezeugung zu geben.

Für Mittwoch ordneten die US-Behörden eine eintägige Staatstrauer zu Bushs Ehren an. An der nationalen Trauerfeier in der Kathedrale von Washington wollen auch Trump und seine Frau Melania teilnehmen. Dazu werden neben Merkel noch dutzende andere Staats- und Regierungschefs aus aller Welt erwartet. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel wird an der Trauerfeier ebenfalls teilnehmen und nach Washington fliegen. Regierungssprecher Steffen Seibert begründete ihre Teilnahme mit der Rolle, die Bush für die deutsche Einheit gespielt habe.

Blumen für den ehemaligen Präsidenten Bush – APA/AFP/LOREN ELLIOTT

Bush, der von 1989 bis 1993 US-Präsident war, war am Freitag im Alter von 94 Jahren im texanischen Houston gestorben. In ihrem Kondolenzschreiben habe die Kanzlerin ihre "Hochachtung vor seinem langen erfüllten Leben" zum Ausdruck gebracht, sagte Seibert. Sie empfinde "tiefe Dankbarkeit", dass Bush die Sehnsucht der Deutschen nach Vereinigung erkannt und verstanden habe und ihnen dabei geholfen habe, "den Weg in die Wiedervereinigung zu gehen".

(red./APA)