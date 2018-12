Zahlte Berlusconi für Rubys Schweigen drei Millionen Euro?

Ein Ex-Anwalt der der jungen Marokkanerin Karima el Marough alias Ruby, Egidio Verzini, behauptete am Dienstag, Silvio Berlusconi habe drei Millionen Euro für Rubys Schweigen über ihre Beziehung gezahlt. Zwei Millionen Euro habe ihr Freund Luca Risso kassiert.

Da Berlusconi genau gewusst habe, dass Ruby minderjährig gewesen sei, als diese in seiner Residenz in Arcore verkehrte, habe der Ex-Premier den Betrag ohne Protest gezahlt. Die Zahlung sei von seinem Anwalt Nicolo Ghedini organisiert worden. Dieser habe der heute 26-jährigen Ruby Risso als Freund zur Seite gestellt. Das Geld sei auf ein Bankkonto in Mexiko geflossen. Verzini war zwischen Juni und Juli 2011 Anwalt der Marokkanerin. Aus "ethischen Gründen" habe er jetzt beschlossen, die Wahrheit darüber zu erzählen, was sich im Fall Ruby abgespielt habe, auch wenn er mit schweren Folgen rechne, sagte er italienischen Medien am Dienstag.

Prompt kam die Reaktion von Berlusconis Anwalt Ghedini. Die Aussagen Verzinis, der lediglich ein Monat lang Rubys Anwalt gewesen sei, seien haltlos. Ghedini kündigte eine Klage gegen Verzini wegen Verleumdung an.

Berlusconi, der vier Mal das Amt des Ministerpräsidenten in Italien bekleidete, war 2010 angeklagt worden, bei den "Bunga Bunga Partys" Sex mit minderjährigen Prostituierten gehabt zu haben, darunter mit der Tänzerin "Ruby". Er war jedoch von den Vorwürfen in letzter Instanz freigesprochen worden. Derzeit läuft gegen Berlusconi noch ein Prozess wegen Zeugenbestechung in Zusammenhang mit dem Ruby-Fall.

(APA)