Ägypten: Nacktfoto auf Cheopspyramide sorgt für Empörung

Ein Nacktfoto mit der weltbekannten Cheopspyramide von Giseh sorgt für Empörung in Ägypten: Antikenminister Chalid al-Anani kündigte in einer Stellungnahme eine Untersuchung des Falles an. Auch die Generalstaatsanwaltschaft sei damit betraut.

Seit einigen Tagen kursiert das Foto im Internet. Zu sehen ist ein nacktes Paar auf dem knapp 140 Meter hohen Weltwunder der Antike beim - zumindest angedeuteten - Sex. Das Bild stammt vom dänischen Fotografen Andreas Hvid und ist auch noch auf seiner Website zu sehen. Ob das Bild nachbearbeitet wurde, ist unklar. Dies soll bei den Untersuchungen geklärt werden. Auch ein Video, das mittlerweile von Youtube gelöscht wurde, verbreitete sich viral. Darauf ist zu sehen, wie das dänische Paar mitten in der Nacht auf die Pyramide am Rande der Metropole Kairo klettert.

In sozialen Medien in dem muslimisch-konservativen Land gab es eine Reihe empörter Kommentare und Drohungen gegen den Fotografen. Nach Ägypten wolle er jedenfalls nicht mehr reisen, sagte Andreas Hvid in einem Interview der Zeitung "Ekstra Bladet". Er habe das Bild lange geplant, so der Fotograf: "Ich war besessen vom Erfolg des Projekts".

Wachen bestochen?

Immer wieder klettern Touristen auf die Cheopspyramide. Normalerweise belassen es die Behörden aber bei einer Verwarnung. Der Pyramidenkomplex ist in der Nacht geschlossen und wird außerdem bewacht. Nutzer im Internet mutmaßten, dass das Paar die Wachen möglicherweise bestochen haben könnte, um sich Zutritt zu verschaffen.

Erst vor kurzem sorgte eine ägyptische Schauspielerin für Schlagzeilen, weil sie für einen Auftritt in einem teilweise transparenten Kleid angezeigt wurde.

(APA/dpa/Red.)