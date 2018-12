Ordensschwestern stahlen Spenden

Los Angeles. Immer wieder unternahmen die beiden Klosterschwestern aus Torrance im US-Bundesstaat Kalifornien gemeinsame Kurzreisen. Was aber vom katholischen Orden sowie von der angeschlossenen Privatschule niemand wusste: Schwester Mary Margaret Kreuper und Schwester Lana Chang fuhren regelmäßig nach Las Vegas ins Casino und unterschlugen zur Finanzierung ihrer Spielsucht Spendengelder und Schulgebühren. Seit 1997 haben die beiden Klosterschwestern rund eine halbe Million US-Dollar in die eigene Tasche gewirtschaftet.

Das Fehlen des Geldes wurde bei einer routinemäßigen Überprüfung der Buchhaltung entdeckt. Nachforschungen ergaben, dass die beiden Ordensschwestern regelmäßig Geld auf ein Privatkonto weitergeschoben hatten. Schwester Mary war 28 Jahre lang die Direktorin der Volksschule, Schwester Lana seit 20 Jahren Lehrerin. Beide Frauen – sie werden als beste Freundinnen beschrieben – gingen kürzlich in Pension. Jahrzehntelang hatten sie vorgegeben, ein reicher Onkel bezahle für ihre Kurzreisen.

Orden will Geld zurückzahlen

Der Orden Sisters of St. Joseph of Carondelet erklärte, die beiden Frauen hätten ihr Fehlverhalten zugegeben. Der Orden entschuldigte sich bei den aufgebrachten Familien der Schüler und kündigte an, der Schule das Geld zurückzuerstatten. Das Erzbistum Los Angeles schaltete zwar die Polizei ein, will aber keine Anzeige erstatten. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.12.2018)