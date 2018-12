Zwei Tote nach Schüssen nahe Weihnachtsmarkt in Straßburg

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend auf dem Weihnachtsmarkt der französischen Stadt Straßburg das Feuer eröffnet und mindestens einen Menschen getötet. Mindestens elf weitere wurden Polizeiangaben zufolge bei dem Schusswaffenvorfall verletzt. Der Täter sei flüchtig, hieß es vonseiten der Präfektur des Departements Bas-Rhin. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.

Die Polizei geht mittlerweile von einem terroristischen Hintergrund aus. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron schickte unterdessen Innenminister Christophe Castaner in die elsässische Metropole. Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf den Elysee-Palast. Castaner sagte, der Schütze von Straßburg sei identifiziert worden. Er sei wegen Straftaten polizeibekannt.

Das französische Innenministeriumforderte die Bewohner auf, zu Hause zu bleiben, bis die Situation geklärt sei. Einen ähnlichen Appell hatte zuvor Straßburgs Vize-Bürgermeister Alain Fontanel veröffentlicht. In sozialen Netzwerken hieß es, die Innenstadt der elsässischen Metropole sei komplett abgeriegelt.

Auch der ORF-Journalist Peter Fritz, der sich aktuell in Straßburg aufhält, berichtete von den Ereignissen. Laut seines Berichts in der ZIB2 dürfte es sich bei einem Opfer um einen Touristen handeln.

Nach den Schüssen auf dem Weihnachtsmarkt riegelte die Polizei auch das Gebäude des Europäischen Parlaments in Straßburg ab, wie ein AFP-Reporter berichtete. Dort finden in dieser Woche Plenarsitzungen des Parlaments statt, Hunderte Abgeordnete und ihre Mitarbeiter halten sich deshalb in der Stadt auf. Wegen der polizeilichen Absperrung konnten Parlamentarier, Mitarbeiter und Journalisten das Gebäude am Abend zunächst nicht verlassen.

Der Weihnachtsmarkt am Place Kléber in der elsässischen Großstadt ist weltbekannt. Er wird seit 1570 veranstaltet und jährlich von etwa zwei Millionen Menschen besucht.

Frankreich in höchster Alarmbereitschaft

In Frankreich ist nach einer Reihe von Anschlägen seit 2015 in höchster Alarmbereitschaft. Im Jahr 2016 fuhr in Nizza ein Lastwagen am französischen Nationalfeiertag in eine Gruppe von Menschen und tötete mehr als 80 Menschen. Koordinierte Terroranschläge im November 2015 auf die Konzerthalle Bataclan und andere Orte in Paris forderten etwa 130 Menschenleben. Weitere Anschläge wurden auf einen Polizeibeamten in Paris, die Satirezeitung Hebdo und ein jüdisches Geschäft verübt.

