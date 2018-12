Mädchenband trägt zu kurze Röcke

Jakarta. Ihre Röcke sind zu kurz. Daher wurde in Indonesien eine Werbung mit der südkoreanischen Mädchenband Blackpink aus dem Fernsehen verbannt. Die Medienaufsichtsbehörde des weltweit bevölkerungsreichsten muslimischen Staates verbot am Mittwoch jede weitere Ausstrahlung, weil der Clip den „Anstandsnormen“ nicht entspreche.

Besorgte Eltern hatten sich bei der Behörde über die in ihren Augen unangemessene Kleidung der Girl-Band beschwert. 100.000 Menschen unterschrieben eine von einer alarmierten Mutter initiierte Petition gegen das Video. Der Clip, mit dem das Online-Handelsportal Shopee Werbung für sich machte, war auch in Kindersendungen zu sehen.

Von Musikindustrie gecastet

Blackpink ist eine in Asien beliebte südkoreanische Band, die von einem Plattenlabel erfunden wurde. Die Sängerinnen Jisoo, Jennie, Rose und Lisa treten in knapper, körperbetonter Kleidung auf. Bis vor Kurzem hat die K-Pop-Band nur auf YouTube ihre Songs veröffentlicht – mit zehn Millionen Abonnenten. Obwohl 2016 gegründet, haben die jungen Frauen erst vor wenigen Wochen ihr erstes Livekonzert in Seoul gegeben. Binnen zwei Minuten war es ausverkauft. (ag.)

