US-Schule Newtown am Jahrestag des Massakers evakuiert

Die Sandy Hook Volksschule in Newtown im US-Bundesstaat Connecticut ist während einer Gedenkfeier anlässlich des Massakers vor sechs Jahren wegen eines Bombenalarms evakuiert worden. Alle Kinder seien ohne Zwischenfälle aus der Schule gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Nach Angaben der Schulbehördenleitung wurde kein Sprengsatz gefunden.

Am 14. Dezember 2012 war der 20-jährige Adam Lanza in die Schule in Newtown gestürmt und hatte mit einem Sturmgewehr 20 Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren sowie sechs Erwachsene erschossen. Der Attentäter nahm sich anschließend das Leben. Die Tat hatte damals die Debatte um strengere Waffengesetze in den USA wieder entfacht - wenn auch ergebnislos.

Die Schule wurde 2013 abgerissen und neu errichtet - mit verstärkten Sicherheitsmaßnahmen und einem Ehrenmal im Hof. Dort wird jedes Jahr der Opfer gedacht.

