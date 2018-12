Die Rückkehr der Österreicher nach Triest

Die österreichische Kaiserin wird bald wieder in „ihrer“ Hafenstadt thronen: Ein Jahrhundert, nachdem Triest italienisch wurde, soll die Statue Maria Theresias einen der schönsten Plätze der Adria-Metropole schmücken. 2019 wird das Denkmal auf der Piazza Ponterosso errichtet werden, gleich beim Canal Grande, im Herzen des Borgo Teresiano – in jenem Viertel also, das die Monarchin Mitte des 18. Jahrhunderts erbauen ließ und damit die Stadt zur hochmodernen Metropole machte.



Das Maria-Theresia-Monument hatten sich die Triestiner im vergangenen Jahr zum 300. Geburtstag der Herrscherin gewünscht, monatelang sammelten sie dafür Unterschriften. Denn die Habsburger sind in Triest wieder en vogue:

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.12.2018)