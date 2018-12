Festnahme nach Mord an zwei Touristinnen in Marokko

Rabat. Die Stadt Imlil am Fuße des Atlasgebirges ist ein beliebter Ausgangspunkt für Bergsteiger und Wanderer. Vermutlich haben auch die zwei jungen Frauen aus Dänemark und Norwegen von hier aus ihre Tour gestartet – was dann passiert ist, ist nun Teil von einer groß angelegten Ermittlung. Denn die Leichen der jungen Frauen sind in einer abgelegenen Gegend bei Imlil gefunden worden, die Körper wiesen Stichverletzungen auf. Am Dienstag nahm die marokkanische Polizei einen Verdächtigen fest. Nach weiteren möglichen Tätern wird gefahndet.

„Die beiden jungen Frauen haben alle Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, bevor sie aufgebrochen sind“, sagte die Mutter der Norwegerin dem staatlichen Rundfunk. Die Frauen im Alter von 24 und 28 Jahren studierten an der Universität von Südostnorwegen. Die Universität zeigte sich geschockt über die Nachrichten aus Marokko und setzte die Fahnen auf Halbmast. Wie die Universität mitteilte, waren die beiden Frauen erst am Wochenende nach Marokko aufgebrochen. Dort wollten sie demnach einen Monat lang bleiben. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.12.2018)