Drohnen legen Flughafen Gatwick lahm

An Europas siebentgrößtem Flughafen London-Gatwick ist es in der Nacht auf Mittwoch zu massiven Behinderungen im Luftverkehr gekommen. Laut einer Mitteilung auf der Twitter-Seite des Airports wurden sämtliche Starts und Landungen zuerst vorübergehend ausgesetzt, weil Berichten zufolge mehrere Drohnen über dem Flugfeld gesichtet worden waren. Gemeinsame Untersuchungen mit der Polizei seien angelaufen.

Nachdem der Flughafen nach einer sechsstündigen Sperre um 3.01 Uhr Ortszeit wieder geöffnet worden war, wurden erneut Drohnen gesichtet. Daraufhin wurden alle Starts und Landungen wieder ausgesetzt und die Entwarnung auf der Twitter-Seite des Flughafens wurde am Donnerstagmorgen schnell wieder gelöscht.

Stattdessen hieß es dort wenig später, dass weitere Drohnen in der Nähe des Flughafens gesichtet worden seien - und deshalb seit 3.45 Uhr keine Maschine mehr abheben oder landen dürfen.

Ende Juli waren in Großbritannien neue Regeln in Kraft getreten, mit denen sich Drohnenbesitzer strafbar machen, sobald sich ihre unbemannten Fluggeräte einem Flughafengelände auf weniger als einen Kilometer nähern. Wird gar ein Flugzeug durch die Drohne gefährdet, riskiert der Besitzer eine Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren.

British Airways entschuldigt sich: "Nicht unter Kontrolle"

Während der Sichtungen säßen nun einige Flugzeuge am Boden fest, während ankommende Maschinen zu anderen Flughäfen umgeleitet würden. Laut BBC sind diese Flughäfen teils hunderte Kilometer von der englischen Hauptstadt entfernt. Zu den Drohnen-Sichtungen berichtete der Sender, die unbemannten Fluggeräte hätten sich einer Start- und Landebahn genähert.

Auf der Twitter-Seite des Flughafens gab es keine Hinweise auf ein rasches Ende des Verkehrschaos. Im Gegenteil: Reisenden und Abholenden wurde geraten, vorsichtshalber auch am Donnerstag mit der jeweiligen Airline den Flugstatus abzuklären.

Zahlreiche Passagiere beschwerten sich in den sozialen Netzwerken darüber, seit geraumer Zeit in ihrem Flugzeug auf dem Rollfeld festzusitzen. Die Fluggesellschaft British Airways entschuldigte sich bei einer betroffenen Frau und verwies auf den Drohnen-Zwischenfall: Derartige Störungen seien etwas, "was wir nicht unter Kontrolle haben". Mit mehr als 45 Millionen beförderten Passagieren im vergangenen Jahr ist Gatwick der siebentgrößte Flughafen in der EU - und im Königreich die Nummer zwei hinter dem europaweiten Spitzenreiter London-Heathrow.

(dpa)