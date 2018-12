Nach 200 Tagen zurück aus der "Weltraum-WG"

Das erste Weihnachtsessen haben sie schon im All genossen: Vor zwei Wochen "lieferte" der Raumfrachter "Dragon" der Besatzung der Internationalen Raumstation ISS kandierte Süßkartoffeln, Bohnenauflauf - und auch Kekse - ins All. Nächste Woche können die drei Astronauten - der deutsche Kommandant Alexander Gerst, der russe Sergej Prokopjew und die US-Amerikanerin Serena Aunon-Chancellor Weihnachten zuhause feiern. Der 42-Jährige Gerst hatte Anfang Oktober als erster Deutscher das Kommando auf der ISS übernommen.

Denn die ISS-Besatzung ist am Donnerstag früh nach fast 200 Tagen im All wieder sicher auf der Erde gelandet. Die Sojus-Raumkapsel schlug planmäßig in der Steppe von Kasachstan in Zentralasien auf. Da flog die ISS gerade 400 Kilometer über dem Südosten der Mongolei.

Der deutsche Kommandant Alexander Gerst. – REUTERS

So groß wie ein Fußballfeld

Der Flug zur Erde dauerte nur rund dreieinhalb Stunden. Künftig soll auch die Reise ins All nicht länger dauern, kündigte der Chef der Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, an. "In einheinhalb Jahren werden wir Kosmonauten und Weltraumtouristen schneller auf die ISS bringen als ein Flug von Moskau nach Brüssel dauert", twitterte er. Die Flugbahn soll nur zwei Erdumrundungen umfassen. Derzeit sind noch vier Erdumrundungen in sechs Stunden üblich. Anfangs dauerte die Reise zur ISS mit 34 Umrundungen zwei Tage.

Das Projekt ISS ist inzwischen 20 Jahre alt. Mit dem anfänglichen zwei kleinen Bauteilen, die der Russe Sergej Krikaljow und der Amerikaner Robert Cabana am 10. Dezember 1998 erstmals betraten, hat das heutige Projekt nichts mehr zu tun: Der Raum der ISS ist inzwischen so groß wie ein Fußballfeld. In dieser hochkomplexen und gut ausgestatteten "Weltraum-WG" haben bisher 230 Menschen aus mehr als 18 Ländern gelebt und gearbeitet.

Ein Flug für 17,5 Millionen Euro

Touristen sind herzlichst eingeladen - wenn sie das nötige Kleingeld haben: die Reisekosten inklusive Verpflegung belaufen sich auf rund 17,5 Millionen Euro. Ein ziemlich teures "All-Inclusive"-Abenteuer.

Nach der Rückkehr der drei Astronauten wird die ISS von einer neuen Besatzung betreut: Eine Amerikanerin, ein Kanadier und ein Russe sind - nach dem dramatischen Fehlstart einer Sojus-Rakete, bei dem sich die zwei Astronauten unverletzt retten konnten - Anfang Dezember planmäßig vom Weltraumbahnhof Baikonur abgeflogen. Die drei sollen rund sechs Monate im All bleiben.

Der dramatischeste Einsatz der jetzt heimgekehrten Crew betraf die Untersuchung eines mysteriösen "Lochs" an der angedockten russichen Raumkapsel. Es war zwar nur zwei Millimeter groß, aber der komplizierte und anstrengende Außeneinsatz dauerte fast acht Stunden. Das Leck, dessen Ursache noch nicht feststeht, hatte einen kurzfristigen Druckabfall ausgelöst. Proben der Hülle sollen nun auf der Erde untersucht werden. Die Schutzschickt der Kapsel erhitzt sich beim Eintritt in die Erdatmosphäre auf mehr als 1000 Grad Celsius, bevor Fallschirme den Sturz abbremsen.

Nach Angaben von Roskosmos ist der nächste bemannte Start zur ISS für den 1. März 2019 geplant.

(red.)