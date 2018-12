Razzien nach Spähversuchen auf Flughäfen

Stuttgart/Paris. Nach dem Bekanntwerden von Ausspähversuchen auf den Airports Charles de Gaulle (Paris) und Stuttgart durch amtsbekannte Islamisten durchsuchte die Polizei am Freitag Wohnungen in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Man ermittle gegen vier bekannte Gefährder wegen Verdachts auf Planung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat, hieß es am Freitag.

Bei den Ausspähversuchen in Stuttgart hätten sich die dabei beobachteten Männer – Islamisten – besonders auffällig die Abläufe bei der Fluggastkontrolle angesehen, sagte der Innenminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobl. Hinweise auf eine konkrete Gefahr lägen aber nicht vor.

Bei der Fahndung in Frankreich führt eine Spur auch in die deutsche Stadt Aachen. Demnach fiel jüngst auf dem Flughafen Charles de Gaulle ein Mann mit einem Mercedes-Transporter mit Aachener Nummer auf. Der Wagen gehöre einem Salafisten marokkanischer Herkunft, der den Behörden in Nordrhein-Westfalen bekannt sei; er floh, als ihn französische Polizisten stoppen und befragen wollten. Bei der durch Videos belegten Ausspähung in Stuttgart war ein Sohn dieses Salafisten beteiligt.

Hinweise aus Marokko

Marokkos Geheimdienst hatte den deutschen Behörden auch Hinweise auf eine Aktion gegen einen Flughafen im deutsch-französischen Grenzraum gegeben. Demnach wurden Chatnachrichten abgefangen, die das andeuteten. Auch auf anderen deutschen Flughäfen wurde die Polizeipräsenz verstärkt. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.12.2018)