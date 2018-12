Drohnen in Gatwick: Verdächtige sind aus der Nachbarschaft

Bei den festgenommenen Verdächtigen im Fall der Drohnen-Störaktionen am englischen Großflughafen Gatwick handelt es sich um einen 47-jährigen Mann und eine 54-jährige Frau aus der Umgebung. Sie stammen nach Polizeiangaben vom Samstag aus der englischen Stadt Crawley, die nur etwa acht Kilometer vom Airport entfernt liegt.

Beide wurden in Crawley am späten Freitagabend festgenommen, wie die Polizei der Grafschaft Sussex mitteilte. "Unsere Ermittlungen gehen weiter", sagte Kommissar James Collins. Über das mögliche Motiv der Verdächtigen äußerte sich die Polizei allerdings noch nicht.

140.000 Fluggäste waren betroffen

Am Freitagmorgen war der Flugverkehr nach fast 36 Stunden Pause wieder aufgenommen worden, am Samstag normalisierte er sich allmählich wieder. Verspätungen und Streichungen seien wegen des Durcheinanders der vergangenen Tage allerdings nicht auszuschließen.

Dutzende Drohnensichtungen hatten am Mittwochabend zu der Unterbrechung geführt. Nach einer erneuten Sichtung am Freitagabend wurden die Flüge noch einmal für kürzere Zeit ausgesetzt. Insgesamt gab es mehr als 50 Drohnensichtungen.

Gespräche über mögliches Geo-Tracking

Verkehrsminister Chris Grayling sprach bei der BBC von einem "beispiellosen Vorgang". Es müsse schnell aufgeklärt werden, was passiert sei, um die "Lehren daraus zu ziehen". Verkehrsstaatssekretärin Elizabeth Sugg kündigte "neue Maßnahmen" gegen den missbräuchlichen Einsatz von Drohnen an. Mit den Herstellern gebe es Gespräche über mögliches Geo-Tracking, um Drohnenflüge über Verbotszonen zu verhindern. Kritiker werfen der Regierung vor, dem Drohnenproblem nicht genügend Aufmerksamkeit gewidmet zu haben.



Hunderttausende Passagiere blieben wegen der hohen Drohnenaktivität am Airport Gatwick hängen. – APA/AFP/BEN STANSALL

Die Zeitung "The Times" berichtete am Samstag, Grayling habe eine für dieses Jahr vorgesehene Gesetzgebung zum besseren Schutz von Flughäfen vor Drohnen auf die lange Bank geschoben. Der Abgeordnete Andy McDonald, Verkehrsexperte der oppositionellen Labour-Partei, beklagte im BBC-Radio, dass es trotz Versprechungen keine neuen Gesetze gegeben habe.

Bereits jetzt ist es jedoch in Großbritannien verboten, Drohnen in der Nähe von Flugzeugen und Flughäfen aufsteigen zu lassen, außerdem dürfen sie nicht höher als 122 Meter fliegen. Bei Zuwiderhandlung drohen bis zu fünf Jahre Haft.

Gezielt Störungen im Flugbetrieb

Die Polizei hatte die Vermutung geäußert, dass mit den Drohnen gezielt Störungen im Flugbetrieb herbeigeführt werden sollten. Für einen terroristischen Hintergrund sah sie jedoch keine Hinweise. Die Armee stellte Spitzentechnologie zur Verfügung, um den Fluggeräten auf die Spur zu kommen. An der Suche nach dem Drohnenlenker waren mehr als 20 Polizeieinheiten und dutzende örtliche Sicherheitskräfte beteiligt.

Der Flughafen London Gatwick liegt südlich der britischen Hauptstadt und ist der zweitgrößte des Landes nach Heathrow. Jedes Jahr werden dort 45 Millionen Passagiere abgefertigt, obwohl der Flughafen nur über eine Start- und Landebahn verfügt.

(APA/dpa)