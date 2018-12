Dramatische Bilder: Tsunami auf Indonesien spült Pop-Band weg

Von dem Tsunami, der am Samstag in Indonesien mindestens 222 Menschen das Leben gekostet hat und bei dem mehr als 800 Menschen verletzt wurden, wurden dramatische Bilder ins Internet gestellt. Die Flutwelle erfasste auch ein Freiluftkonzert der Band Seventeen, das Samstagabend am Tanjung Lesung-Strand 170 Kilometer südwestlich von Jakarta stattfand. Dort war eine Party anlässlich des bevorstehenden Jahreswechsels im Gange.

Video-Clips zeigten, wie plötzliche Wassermassen aus dem Nichts die Bühne trafen. Die indonesische Pop-Rock-Band wurde von der Bühne gespült, der Gitarrist, der Bassist, der Tour-Manager und ein Crew-Mitglied der Band kamen ums Leben. Der Drummer wird vermisst. Mindestens 29 Konzertbesucher fanden den Tod, 13 werden vermisst.

Keine Österreicher betroffen

Die Flutwellen seien vermutlich durch einen Unterwasser-Erdrutsch im Meer nach einem Ausbruch des Vulkans Anak Krakatau ausgelöst worden, teilte der staatliche Katastrophenschutz am Sonntag mit. Sie seien zusätzlich verstärkt worden, weil gleichzeitig eine ungewöhnlich starke Flut geherrscht habe.

Der Tsunami traf am Samstagabend mehrere Küstengebiete der Inseln Java und Sumatra an der Sundastraße getroffen. Darunter auch die bei Touristen beliebten Strände in Pandeglang, Serang und Süd-Lampung. Hunderte Häuser seien entlang der Meerenge zerstört oder schwer beschädigt worden. Österreicher sind laut derzeitigen Angaben nicht betroffen. Das Außenministerium hat einen Krisenstab eingerichtet.

Indonesien ist bereits wiederholt schwer von Tsunamis getroffen worden. Der Inselstaat liegt am Pazifischen Feuerring, einem geologisch aktiven Gebiet mit zahlreichen Vulkanen und häufigen Erdbeben. Das Unglück ereignete sich nun fast auf den Tag genau 14 Jahre nach der Tsunami-Katastrophe im Indischen Ozean, bei dem am 26. Dezember 2004 nach einem schweren Beben unter dem Meeresboden 226.000 Menschen in 13 Ländern getötet wurden - allein mehr als 120.000 in Indonesien.

– APA

(APA/red.)