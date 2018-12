Verletzte nach Explosion in Athen

Athen. Bei der Explosion eines selbst gebauten Sprengsatzes vor einer orthodoxen Kirche im Zentrum Athens wurden am Donnerstag ein Polizist und eine weitere Person verletzt. Der Anschlag ereignete sich in der Früh, kurz bevor die Kirche Sankt Dionysios für eine Messe geöffnet werden sollte, wie Polizei und Medien berichteten.

Nach Polizeiangaben hatte der Kirchenwächter die Polizei wegen eines verdächtigen Pakets vor der Kirche im noblen Shoppingviertel Kolonaki alarmiert; bei der Untersuchung explodierte es. Der Polizist und der Wächter wurden nur leicht verletzt; dabei berichteten Zeugen in einem nahen Café von einer „starken“ Explosion.

Linksextreme verdächtigt

Polizeieinheiten riegelten das Viertel ab, das an Exarchia grenzt. In dem Bezirk gibt es oft Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Autonomen. Vorerst bekannte sich niemand zu dem Anschlag, die Behörden vermuten Linksextreme dahinter. Seit Jahren werden in Griechenland ähnliche Anschläge auf öffentliche Einrichtungen, Medien, Banken und diplomatische Vertretungen verübt – so erst vor rund zehn Tagen auf den Sitz des Privatsenders Skaï in Piräus. Es entstand erheblicher Sachschaden. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.12.2018)