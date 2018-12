Blaue Lichtblitze über New York nach Transformator-Explosion

Im New Yorker Bezirk Queens ist ein Transformator in einem Kraftwerk explodiert. Das teilte die New Yorker Polizei in der Nacht auf Freitag auf Twitter mit. Lichtblitze über der Stadt seien wohl auf die Explosion zurückzuführen, hieß es weiter. Durch die Explosionen war der Abendhimmel über der US-Metropole in blauen Schattierungen erleuchtet. Der Rauch sei bis nach Manhattan sichtbar gewesen.

Ein Unternehmenssprecher des Energieversorgers Con Edison sagte dem Sender CNN, es gebe mehrere Brände. Laut NBC gingen einige Transformatoren vom Netz, das habe das Feuer ausgelöst. Mittlerweile sei das Feuer wieder unter Kontrolle.

Laut NBC gab es in der Folge am internationalen Flughafen LaGuardia einen Stromausfall. Der Flughafen twitterte, Passagiere sollten deswegen zusätzliche Zeit einplanen. Wegen des Stromausfalls sei der Flugbetrieb eingeschränkt.

(APA/dpa)