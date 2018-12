2019 hat in Samoa schon begonnen

Am anderen Ende der Welt hat das Jahr 2019 schon um 11 Uhr unserer Zeit begonnen: Von den rund 7,5 Milliarden auf der Erde feiern die Menschen in dem Südsee-Staat Samoa als erste Neujahr - 13 Stunden vor Österreich. Wie in den vergangenen Jahren sollte ein gewaltiges Feuerwerk über der Hauptstadt Apia für Einwohner und viele Touristen den Jahreswechsel begleiten.

Im Südpazifik bietet sich zudem eine besondere Möglichkeit zum Feiern: Wer gleich zwei Mal die Silvester-Korken knallen lassen will, muss von Samoa nur 164 Kilometer Richtung Osten, nach Amerikanisch-Samoa, fliegen. Das zum US-amerikanischen Außengebiet gehörige Eiland liegt schon jenseits der Datumsgrenze. Für dessen Einwohner beginnt das neue Jahr damit zu allerletzt.

Silvester: Bräuche rund um die Welt

Bis das Jahr 2019 in allen Zeitzonen angekommen ist, dauert es ganze 26 Stunden. Ein Überblick nach Mitteleuropäischer Zeit (MEZ) vom Vormittag des 31. Dezember bis zum Mittag des 1. Jänner - mit jeweils einer Auswahl von Ländern und Orten:

- 11.00 Uhr z.B. Samoa und Weihnachtsinsel/Kiribati

- 12.00 Uhr z.B. Neuseeland

- 13.00 Uhr z.B. Tuvalu im Pazifik

- 14.00 Uhr z.B. Großteil von Australien, darunter Sydney

- 15.00 Uhr z.B. Teile Australiens, darunter Brisbane

- 16.00 Uhr z.B. Südkorea und Japan

- 17.00 Uhr z.B. China, Philippinen, Malaysia, Singapur

- 18.00 Uhr z.B. Thailand, Vietnam, Großteil von Indonesien

- 19.00 Uhr z.B. Bangladesch und Bhutan

- 19.30 Uhr z.B. Indien und Sri Lanka

- 20.00 Uhr z.B. Malediven und Pakistan

- 21:00 Uhr z.B. Armenien, Vereinigte Arabische Emirate

- 22:00 Uhr z.B. Türkei, Russlands Hauptstadt Moskau, Kenia

- 23:00 Uhr z.B. Griechenland, Finnland, Baltikum, Rumänien

- 00:00 Uhr z.B. Österreich und weite Teile der EU

- 01:00 Uhr z.B. Großbritannien, Portugal, Island

- 02:00 Uhr z.B. Kap Verde

- 03:00 Uhr z.B. Teile Brasiliens, darunter Rio, Sao Paulo

- 04:00 Uhr z.B. Argentinien, Uruguay

- 05:00 Uhr z.B. Bolivien, Venezuela

- 06:00 Uhr z.B. US-Ostküste mit New York, Kuba, Peru

- 07:00 Uhr z.B. Mexiko-Stadt und Teile der USA (Chicago)

- 08.00 Uhr z.B. Teile Kanadas (Calgary) und der USA (Denver)

- 09:00 Uhr z.B. Kalifornien in den USA mit Los Angeles

- 10:00 Uhr z.B. Alaska (USA)

- 11:00 Uhr z.B. Honolulu in Hawaii (USA)

- 12:00 Uhr z.B. Pago Pago (Amerikanisch Samoa)

- 13:00 Uhr Bakerinsel und Howlandinsel im Pazifik (unbewohnt)

