Australien: Riesenkröten reiten auf meterlangem Python

War es nun ein faszinierender oder ein erschreckender Anblick? Ganz so sicher sind sich die Zeugen eines seltsamen Naturschauspiels, das sich am Sonntag in Kununurra, einer Stadt im Nordwesten Australiens ereignet hat, nicht: Dort ritten 10 Riesenkröten (auch Aga-Kröten genannt) auf dem Rücken eines 3,5 Meter langen Python.

Ein schweres Unwetter hatte die Reptilien aus ihren Bauten vertrieben. "Ich fand es faszinierend, dass einige der lokalen Reptilien sich an die Kröten gewöhnt haben und sie nicht essen", sagte Paul Mock, der die tierische Symbiose auf seinem Grundstück erlebte, dem australischen "Guardian". Sein Bruder Andrew postete ein Foto davon auf der Kurznachrichtenplattform Twitter.

68mm just fell in the last hour at Kununurra. Flushed all the cane toads out of my brothers dam. Some of them took the easy way out - hitching a ride on the back of a 3.5m python. pic.twitter.com/P6mPc2cVS5 — Andrew Mock (@MrMeMock) 30. Dezember 2018

Eine Amphibien-Expertin wies in einem Kommentar zu dem Posting daraufhin, dass die Kröten versucht hatten, sich mit der Würgeschlange zu paaren. Und das sei bei Weitem nicht der außergewöhnlichste Paarungsversuch gewesen, den sie von den Tieren gesehen hatte: Die Biologin postete ein Video, in dem eine Kröte versucht, sich mit einer Mango zu paaren.

Male Cane Toads often get a bit carried away. This AMAZING video reminds me of the time I found a Cane Toad trying to mate with a rotting mango in North Queensland! 🤣 pic.twitter.com/g2kUBvOUV1 — Jodi Rowley (@jodirowley) 31. Dezember 2018

1935 in Australien angesiedelt

Die Riesenkröte wurde 1935 nach Australien importiert, um sie gegen Schädlinge auf den Felder einzusetzen. Doch die Tiere haben aufgrund ihrer giftigen Hautdrüsensekrete nur wenige Fressfeinde auf dem Kontinent und so verbreiteten sie sich rasant. Mittlerweile sollen mehr als 200 Millionen Aga-Kröten in Australien leben. Ihre künstliche Ansiedelung wird mit dem Verschwinden einer Reihe von endemischer Arten in Australien in Verbindung gebracht.

>>> Bericht im "Guardian".

(red.)