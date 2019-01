Schüsse in Kölner Innenstadt, Verdächtige auf der Flucht

In der Kölner Innenstadt findet derzeit ein großer Polizeieinsatz statt. Die Polizei schreibt auf Twitter von einer Schussabgabe in der Altenberger Straße, in der Nähe des Hauptbahnhofs. Es wird gebeten, diesen Bereich zu meiden. Vor 14 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der die Schüsse fielen. Die Beteiligten flüchteten. Eine bewaffnete Person konnte festgenommen werden. Die Polizei durchsuchte mit einer Spezialeinheit danach ein Haus in der Straße, dabei hätten sich keine weiteren Hinweise auf beteiligte Personen ergeben.

Die Altenberger Straße bleibt weiterhin gesperrt, alle anderen Sperren wurden aufgehoben. Mehrere Personen sollen sich noch auf der Flucht befinden - möglicherweise bewaffnet. „Wir gehen derzeit davon aus, dass ein Auto mit einem Mann und einer Frau flüchtig ist und dass ein Mann zu Fuß in Richtung Rhein geflohen ist“, sagt ein Sprecher der Polizei. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat laufen.

(Red.)