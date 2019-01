Tropensturm hinterlässt in Thailand weniger Schäden als befürchtet

Der Tropensturm "Pabuk" hat auf Thailands beliebten Urlauberinseln und Stränden viel weniger Schäden angerichtet als befürchtet. Der Sturm zog am Wochenende mit Böen bis zu 75 Stundenkilometern über Inseln wie Koh Samui oder Koh Phi Phi hinweg. Dort halten sich derzeit auch viele österreichische Touristen auf, um dem europäischen Winter zu entkommen. Die befürchtete Katastrophe blieb aus.

Die thailändischen Behörden hoben ihre Sturmwarnung am Samstagvormittag auf. "Pabuk" gilt offiziell nur noch als tropisches Tiefdruckgebiet. Größere Schäden gab es nach vorläufigen Angaben der Behörden keine, auch keine Verletzten oder weiteren Todesopfer. Am Freitag war ein thailändischer Fischer ums Leben gekommen, als sein Boot von einer Welle getroffen wurde.

Die Behörden hatten anfangs befürchtet, dass "Pabuk" ähnlich zerstörerisch werden könnte wie der Tropensturm "Harriet" 1962. Damals kamen in Thailand fast tausend Menschen ums Leben. Nach dem Ende des Sturms nahm der Flughafen von Koh Samui am Samstag seinen Betrieb wieder auf. Auch die ersten Fähren fuhren wieder. Allerdings gab es immer noch hohe Wellen. Bei der Rückkehr müssen manche Urlauber mit teils erheblichen Verspätungen rechnen.

Insbesondere auf Koh Samui hatten viele mit viel Schlimmerem gerechnet. Dort hielten sich die Schäden jedoch sehr in Grenzen. Aus Phuket - einer anderen beliebten Gegend für Touristen - stellten viele Urlauber schon wieder Fotos mit blauem Himmel ins Internet. Andernorts begannen die Aufräumarbeiten. Viele Straßen standen unter Wasser. Der Sturm riss Bäume aus dem Boden, deckte Dächer ab. Insgesamt mussten annähernd 35.000 Menschen vorübergehend in Notunterkünfte umziehen. Betroffen waren mehrere Provinzen im Süden des Königreichs.

"Pabuk" - jetzt nur noch ein Tief - bewegte sich am Samstag weiter in westlicher Richtung zum Indischen Ozean, zunächst in die Andamanensee und schließlich weiter in den Golf von Bengalen. Meteorologen erwarten, dass sich "Pabuk" auf offener See wieder etwas verstärkt.

(APA/dpa)